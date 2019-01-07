В Совбезе Ирана рассказали о попытках США возобновить переговоры по ядерной программе

7 января 2019 17:27 (UTC+04:00)

США неоднократно просили Иран возобновить переговоры по ядерной программе Исламской Республики. Об этом заявил в понедельник секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в ходе своего выступления на международной конференции по вопросам обороны и безопасности в Западной Азии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, которые приводит агентство IRNA, заявления США о том, что инициатива о продолжении переговоров исходит от Тегерана, являются неправдивыми. "Во время моего нахождения в Афганистане американцы дважды предлагали нам возобновить переговоры с Ираном", - пояснил он.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности также отметил, что Иран не будет вести переговоры с людьми, которые "нелогичны в своих подходах". Как он указал, "США доказали, что им нельзя доверять".

Ранее вице-спикер меджлиса (парламента) Ирана Али Мотахари также заявлял о невозможности начать переговоры с США, поскольку это унизит Тегеран.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

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