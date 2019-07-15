Могерини: Никто из участников СВПД не считает несоблюдение Ираном сделки значительным

Никто из участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не считает сокращение Ираном своих обязательств в рамках сделки значительным. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам последнего перед летними каникулами заседания министров иностранных дел 28 стран сообщества в Брюсселе.

"Пока ни одна из сторон соглашения не заявила о своем намерении применить эту статью [по отмене соглашения], что означает, что никто на данный момент не считает несоблюдение значительным", - сказала она, в очередной раз подчеркнув, что ЕС выполняет сделку, пока ее выполнение Тегераном подтверждает МАГАТЭ.

Глава дипломатии заявила, что альтернативы нынешнему соглашению нет на сегодня. "Все осознают, что альтернативы на сегодняшний день нет, поэтому мы должны сохранить сделку", - сказала она, отметив, что "сделка все еще жива". "Ситуация очень сложная, как никогда. Это самый тяжелый момент с тех пор, как был подписан документ. Но сделка все еще жива. Я бы сказала, что она в плохом здравии, но все еще жива", - добавила она, отметив, что все страны ЕС призывают Иран к соблюдению своих обязательств.

Иранская сделка

СВПД был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая 2018 года о выходе Вашингтона из СВПД. Ровно год спустя президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 8 июля представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди сообщил, что Тегеран начал обогащать уран выше 3,67% - максимального уровня, предусмотренного ядерной сделкой.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.