Иран отклонил предложение Трампа о новой ядерной сделке

15 января 2020 22:04 (UTC+04:00)

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что в Тегеране не собираются идти на какое либо соглашение, меняющее условия Совместного всеобъемлющего плана действий по атомной программе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы не для того подписывали "сделку Обамы", чтобы сейчас заменить ее "сделкой Трампа", - написал глава иранской дипломатии в Twitter.

При этом он заявил, что даже в случае согласия Ирана на подобный шаг, нет никаких гарантий того, что через год не понадобится менять условия соглашения в случае победы Байдена, Сандерса или Уоррена.

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