Постпред Ирана в Вене назвал необходимым восстановление баланса в СВПД

Восстановление утраченного баланса в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной сделке является абсолютной необходимостью. Об этом, как передает Trend со ссылкой на IRNA, заявил постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади на заседании совета управляющих МАГАТЭ.

"Несмотря на то, что вопрос спасения СВПД сталкивается с серьезными проблемами, доклад Генерального директора агентства является хорошим свидетельством уровня сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ", сказал Гариб-Абади на заседании, прошедшем в режиме видеоконференции.

"Агентство продолжает осуществлять верификацию ядерной сделки с 16 января 2016 года", - добавил он.

По его словам, доклад МАГАТЭ подтверждает, что уровень сотрудничества Ирана с МАГАТЭ является «беспрецедентным» во время вспышки коронавируса.

"Что касается реализации СВПД, то следует признать, что не только не было достигнуто значительного положительного прогресса, но и ситуация ухудшилась", - подчеркнул дипломат.