Глава МАГАТЭ заявил о расширении сотрудничества с Ираном

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) договорилось расширять сотрудничество с Ираном. Об этом заявил во вторник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам переговоров в Тегеране с главой Организации по атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Подход агентства не изменился, наше сотрудничество продолжается, и мы договорились его расширять", - цитирует Гросси агентство ISNA.

Он добавил, что "Тегеран и МАГАТЭ тесно и активно взаимодействуют с точки зрения инспекций и групп [специалистов] из агентства, которые посещают Иран".

Ранее Гросси написал в Twitter, что он едет в Тегеран для встречи с иранскими властями и обсуждения накопившихся вопросов. Гросси отметил, что надеется наладить диалог с иранской стороной.

В понедельник официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде заявил, что запланированы встречи Гросси с президентом Ирана Хасаном Роухани и министром иностранных дел республики Мохаммадом Джавадом Зарифом.