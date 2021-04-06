Иран начал испытания новых усовершенствованных центрифуг IR-9

Иранские специалисты приступили к испытаниям новых усовершенствованных центрифуг для обогащения урана IR-9.

Об этом заявил во вторник официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Одним из наших достижений в области обогащения стало начало испытаний центрифуг IR-9, мощность которых составляет 50 ЕРР (единица работы по разделению изотопов, один из показателей мощности центрифуг)", - цитирует его агентство ISNA.