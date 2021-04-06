Иран начал испытания новых усовершенствованных центрифуг IR-9
Иранские специалисты приступили к испытаниям новых усовершенствованных центрифуг для обогащения урана IR-9.
Об этом заявил во вторник официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Одним из наших достижений в области обогащения стало начало испытаний центрифуг IR-9, мощность которых составляет 50 ЕРР (единица работы по разделению изотопов, один из показателей мощности центрифуг)", - цитирует его агентство ISNA.
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