Иран приступит к обогащению урана до уровня 60% после ЧП в Натанзе
Иран, начиная со среды, 14 апреля, приступает к обогащению урана до уровня 60%, говорится в заявлении замглавы МИД страны Аббаса Аракчи, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Иран проинформировал МАГАТЭ о том, что начнет обогащение урана до уровня 60% с завтрашнего дня", - говорится в заявлении, которое приводит канал Press TV.
Кроме того, Иран планирует поставить еще 1 тыс. центрифуг на объект в Натанзе.
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