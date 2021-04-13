Иран приступит к обогащению урана до уровня 60% после ЧП в Натанзе

Иран, начиная со среды, 14 апреля, приступает к обогащению урана до уровня 60%, говорится в заявлении замглавы МИД страны Аббаса Аракчи, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Иран проинформировал МАГАТЭ о том, что начнет обогащение урана до уровня 60% с завтрашнего дня", - говорится в заявлении, которое приводит канал Press TV.

Кроме того, Иран планирует поставить еще 1 тыс. центрифуг на объект в Натанзе.