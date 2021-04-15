В Вене обсудят восстановление полной реализации иранской ядерной сделки

Участники заседания Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия) обсудят в четверг на новом очном заседании в Вене полное восстановление реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Встреча на уровне политдиректоров пройдет за закрытыми дверями, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Участники продолжат обсуждение перспективы возможного возвращения США (вышли из сделки в 2018 году) в СВПД и того, как обеспечить полное и эффективное выполнение СВПД всеми сторонами", - говорится в заявлении ЕС, распространенном в среду.