Иран и МАГАТЭ на месяц продлили договоренность о ядерной программе

БАКУ /Trend/ - Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продлили до 24 июня временную техническую договоренность о мониторинге на ядерных объектах страны, срок действия которой завершился 23 мая.

Как передает в понедельник Trend, об этом говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Подчеркивается, что наряду с обсуждениями по ядерной программе Ирана в австрийской Вене, Совет также учитывает продолжающиеся технические обсуждения между Ираном и МАГАТЭ по решению вопросов в связи с контролем.

Отметим, в столице Австрии Вене ведутся переговоры между Ираном и группой в формате 4+1, в которую входят Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия.

Напомним, что сославшись на введение санкций против Ирана в конце 2020 года, иранский парламент принял решение о реализации стратегического плана в ядерной сфере с целью снятия санкций. В частности, Иран приостановил с 23 февраля реализацию дополнительных шагов и дополнительного протокола, предусмотренных в ядерном соглашении, что ограничило надзорный механизм МАГАТЭ на 20-30 процентов. В настоящее время иранский ядерный объект Фордо производит 17–20 граммов 20-процентного урана в час. Согласно решению иранского парламента, предусматривается установка 1000 центрифуг IR2M, их которых более 320 уже установлены.

В январе 2016 год была начата реализация Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе между Ираном и группой в формате 5 + 1(США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия). Но в мае 2018 года США объявили о своем выходе из плана и в ноябре того же года ввели санкции против Ирана. В январе 2019 года Франция, ФРГ и Великобритания создали механизм INSTEX для осуществления торговли с Ираном в обход санкций США и позднее запустили его в пилотном режиме. 8 мая 2019 года Иран объявил, что приостановил выполнение своих обязательств по продаже более 300 кг урана в соответствии с соглашением, сославшись на невыполнение сторонами своих обязательств.

Позднее, 13 апреля 2021 года, Иран объявил, что начал обогащать уран до 60 процентов.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)