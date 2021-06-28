Во Франции заявили, что ожидают от Ирана скорейшего продления договора с МАГАТЭ

Франция призывает Иран как можно скорее подтвердить выполнение договоренности с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и предоставить экспертам организации доступ на иранские ядерные объекты. Об этом заявили в понедельник в МИД Франции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы полностью поддерживаем усилия МАГАТЭ по проверке и мониторингу выполнения Ираном своих обязательств в ядерной сфере. Иран должен возобновить сотрудничество с МАГАТЭ и немедленно восстановить полный доступ [экспертов организации на объекты]", - сообщил журналистам на брифинге представитель французского внешнеполитического ведомства.

В МИД Франции выразили сожаление в связи с отсутствием соответствующего подтверждения договоренностей со стороны Тегерана. "Любой перерыв в реализации этой договоренности поставит под угрозу способность организации поддерживать непрерывность своих знаний о ядерной деятельности Ирана", - подчеркнули во французском ведомстве.