Переговоры по ядерной сделке возобновятся после инаугурации нового иранского президента - постпред РФ в Вене

Точная дата переговоров по иранской ядерной сделке неизвестна, они возобновятся после инаугурации нового иранского президента. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью газете "Известия". Церемония инаугурации должна пройти 5 августа.

"Когда начнется седьмой раунд, можно только гадать. С 20 июня имеет место перерыв. Вначале предполагалось, что он продлится дней десять, но это оказалось не так. Сейчас известно только то, что переговоры возобновятся после инаугурации нового иранского президента. Церемония намечена на 5 августа. Как скоро после 5 августа, остается неизвестным. Аналитики гадают, произойдет ли это 15 или 20 августа, кто-то называет сентябрь, а некоторые поговаривают даже об октябре", - сказал Ульянов газете.

Новая позиция

Ульянов отметил, что новая власть в Иране может скорректировать позицию по некоторым вопросам, обсуждаемым на переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Мы не знаем, какие изменения в иранских подходах могут произойти с учетом прихода к власти нового президента, формирования нового правительства. Нельзя исключать, что взгляды иранской стороны на некоторые из обсуждавшихся в Вене вопросов подвергнутся корректировкам. Мы ничего об этом пока не знаем", - указал дипломат.

Ульянов подчеркнул, что совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе может быть восстановлен только в первоначальном виде, новая сделка невозможна.

"С нашей точки зрения, альтернативы восстановлению СВПД в первоначальном виде нет. Все разговоры о том, чтобы начать с нуля, сочинить новую сделку - из области фантастики, - сказал он. - Если пойти по такому пути, то новая сделка может быть согласована очень не скоро, а может быть, и никогда. Нет, надо исходить из реалий, а они таковы, что первостепенная задача состоит в скорейшем восстановлении оригинальной ядерной сделки без каких-либо изъятий или довесков".