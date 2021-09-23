Лавров и Трасс провели переговоры на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Министры иностранных дел Великобритании и России Элизабет Трасс и Сергей Лавров обсудили на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН необходимость возвращения Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Тегерана. Об этом сообщил в четверг представитель Foreign Office в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать итоги прошедшей в среду встречи, передает Trend.

"Они обсудили необходимость возвращения Ирана к переговорам по ядерной программе. Они также обсудили стабильность и безопасность в Афганистане, в том числе необходимость формирования инклюзивного правительства [радикальным] движением "Талибан". Они с нетерпением ждут COP-26 [26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата] в Глазго в ноябре", - сказал дипломат.

Это была первая встреча двух министров. Трасс возглавила британский МИД на прошлой неделе в рамках перестановок, произведенных в правительстве премьер-министром Борисом Джонсоном. Она пришла на смену Доминику Раабу, возглавлявшему Форин оффис с 2019 года.

В Австрии с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере, а также возвращения США в СВПД. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня.

Как заявил во вторник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, переговоры по возобновлению в полной мере действия ядерной сделки вновь начнутся в Вене в течение нескольких недель.