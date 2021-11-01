Байден: США и "евротройка" считают дипломатию лучшим способом возобновления СВПД

Соединенные Штаты и страны "евротройки" (Франция, Германия, Великобритания) считают дипломатию лучшим способом урегулирования ядерной проблемы Ирана и возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в воскресенье на пресс-конференции в Риме по завершении саммита Группы двадцати, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вчера (в субботу) с премьер-министром [Великобритании Борисом] Джонсоном, [и.о. канцлера ФРГ Ангелой] Меркель и президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном мы собрались вместе, чтобы подтвердить нашу общую убежденность в том, что дипломатия является лучшим способом предотвратить получение Ираном ядерного оружия. И мы обсудили, как лучше всего побудить Иран возобновить серьезные, добросовестные переговоры", - отметил Байден.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) ведет с Ираном переговоры по восстановлению СВПД в его первоначальном виде с апреля в Вене, к настоящему времени состоялось шесть раундов таких встреч.