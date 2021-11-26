Иран заявил, что не пустит наблюдателей в Кередж, поскольку там нет ядерных материалов
Иранская сторона не пустит наблюдателей на объект сборки центрифуг в Кередже, потому что там нет ядерных материалов. Об этом сообщил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В цехе в Кередже нет ядерных материалов. Следовательно, это место не подпадает под Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)", - цитирует его в пятницу пресс-служба правительства Ирана. По словам чиновника, "в этом центре производятся центрифуги, <...> и для этого не нужно получать разрешение каких-либо [международных] органов, поскольку, согласно ДНЯО, это право Ирана".
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