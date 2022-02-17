Госдеп заявил о заключительном этапе переговоров в Вене по ядерной программе Ирана

Власти США считают, что проходящие в Вене консультации о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе находятся на заключительном этапе, вскоре станет ясно, завершатся ли они успехом. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Согласно нашим оценкам, мы сейчас находимся на самой последней стадии <...> сложных переговоров с участием ключевых заинтересованных сторон. Это по-настоящему решающий период, в течение которого мы сможем определить, предвидится ли возвращение к взаимному соблюдению обязательств в рамках СВПД или нет", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства. "Мы на решающей стадии, поскольку окно возможностей очень скоро закроется", - пояснил он.

Прайсу был задан вопрос о том, возможна ли встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 18-20 февраля. "Я бы не ожидал встречи госсекретаря с министром иностранных дел, во всяком случае в Мюнхене. Но я отмечу, что прямые переговоры между США и Ираном соответствовали бы нашим интересам, мы давно это говорим", - сказал он.

"Мы считаем, что в контексте консультаций в Вене прямые переговоры были бы нам полезны. Они были бы полезны с точки зрения наших усилий по обеспечению возвращения <...> к взаимному соблюдению обязательств в рамках СВПД", - добавил Прайс. На вопрос о том, проявляет ли Тегеран готовность к этому, руководитель пресс-службы Госдепартамента ответил: "Думаю, в ближайшие дни мы получим гораздо более полное представление об этом. Это должно произойти в ближайшие дни, поскольку мы на решающем этапе, когда все стороны должны взять на себя политические обязательства. Это необходимо для возвращения к соблюдению обязательств в рамках СВПД".