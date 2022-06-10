Страны "евротройки" вновь заявили о готовности заключить сделку по ядерной программе Ирана

Франция, Великобритания и ФРГ ("евротройка") по-прежнему намерены заключить соглашение с Ираном по его ядерной программе и призывают его отказаться от шагов, подрывающих этот процесс. Соответствующее заявление распространило в четверг Министерство иностранных дел Франции, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С марта 2022 года на столе лежит жизнеспособная сделка, которая вернет Иран к соблюдению своих обязательств по СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий - прим. ТАСС), а США - к [выполнению условий] сделки. Мы сожалеем, что Иран не воспользовался дипломатической возможностью заключить эту сделку и настоятельно призываем его сделать это сейчас. Мы готовы заключить сделку", - гласит заявление.

В нем также выражается сожаление в связи с тем, что Иран устанавливает "продвинутые центрифуги" и заявил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о решении "прекратить соблюдение всех мер поддержания прозрачности в рамках СВПД".