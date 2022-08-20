Иран снял требование отмены санкций против КСИР как условия для восстановления СВПД

Иран официально отказался от требования отмены санкций в отношении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое было одним из главных препятствий на пути восстановления ядерного соглашения по иранскому атому. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники.

Основанием для такого утверждения послужило то, что в ответе на проект соглашения по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), предложенный Евросоюзом, Иран не требовал, чтобы КСИР был исключен из списка иностранных террористических организаций госдепартамента США. Иранцы также отказались от требований отмены санкций против нескольких компаний, связанных с КСИР, говорится в сообщении.

"Так что, если мы сейчас и ближе к сделке, то именно поэтому", - резюмировал источник телеканала.

Дипломатический источник сказал CNN, что Иран хочет добиться включения в соглашение по СВПД положения о компенсациях на случай, если США снова выйдут из ядерной сделки. Это требование, по оценкам собеседников телеканала, "может замедлить процесс, но сейчас, похоже, наблюдается больший импульс, чем в прошлом году".

Против отмены санкций в отношении КСИР решительно выступал, в частности, президент США Джо Байден, и его позиция остается неизменной, напоминает телеканал.