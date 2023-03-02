Глава МАГАТЭ планирует встретиться с президентом Ирана в Тегеране 4 марта

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует 4 марта в ходе визита в Тегеран встретиться с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, чтобы обсудить "перезапуск диалога" по иранской ядерной сделке. Об этом в среду сообщил телеканал Euronews, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации его дипломатического источника, Гросси дал ясно понять, что посетит Тегеран только при условии, если он поговорит с Раиси. На фоне ухудшения сотрудничества глава МАГАТЭ "хочет иметь возможность перезапустить отношения на высшем уровне".

Встреча запланирована на утро, а вечером глава МАГАТЭ вернется в Вену, отметил источник.

Иранское агентство Fars 1 марта сообщило, что Гросси прибудет в Тегеран вечером 3 марта. Агентство отметило, что Гросси "встретится с официальными лицами" исламской республики и обсудит с ними "различные вопросы".