Китай приветствовал договоренности между Ираном и МАГАТЭ

Китай приветствует договоренности, достигнутые Тегераном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по урегулированию иранского ядерного вопроса и надеется, что они помогут создать условия для дальнейших переговоров по данному вопросу. Об этом заявила в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китай ценит договоренности, достигнутые Ираном и МАГАТЭ по укреплению сотрудничества в вопросе урегулирования иранского ядерного вопроса, приветствует стремление обеих сторон добиваться урегулирования нерешенных вопросов, связанных с гарантиями надзора путем диалога и консультаций. <��…> Китай надеется, что данные договоренности будут эффективно реализованы и помогут создать условия для дальнейшего продвижения переговоров с целью урегулирования иранского ядерного вопроса", - отметила официальный представитель МИД КНР.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном СВПД с целью преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

4 марта состоялись переговоры Гросси с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. На встрече руководитель агентства выразил удовлетворение выработанными во время нынешнего визита совместными мерами, которые, по его словам, предполагают налаживание сотрудничества между исламской республикой и МАГАТЭ. Во время пребывания в Тегеране Гросси провел два раунда переговоров с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами и встретился с министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном.