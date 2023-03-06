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МАГАТЭ заявило о согласии Ирана с наблюдением и проверками на его ядерных объектах

Ядерная программа Материалы 6 марта 2023 16:08 (UTC +04:00)
МАГАТЭ заявило о согласии Ирана с наблюдением и проверками на его ядерных объектах

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Тегеран согласен с переходом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к дальнейшим мерам наблюдения и проверки на иранских ядерных объектах. Об этом в понедельник заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси перед началом заседания Совета управляющих МАГАТЭ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После моих обсуждений с [главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом] Эслами в Тегеране в субботу я отмечаю согласие Ирана разрешить агентству (МАГАТЭ) приступить к дальнейшим мерам наблюдения и проверки, необходимым для выполнения МАГАТЭ своей миссии", - сказал Гросси.

Достижение этого, по его словам, "будет очень важно, поскольку это позволит МАГАТЭ приступить к установлению новых исходных условий, необходимых в случае возобновления выполнения Ираном своих обязательств в ядерной области по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)".

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