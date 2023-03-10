Гросси сообщил, что следующие переговоры МАГАТЭ и Ирана состоятся через неделю

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в пятницу заявил, что переговоры между агентством и Ираном состоятся через неделю, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Через неделю или через 10 дней. Это вопрос календаря", - ответил агентству Reuters Гросси в кулуарах заседания Совета управляющих МАГАТЭ на вопрос о будущих переговорах с Ираном.

3 марта Гросси прибыл с визитом в Тегеран. Во время своего пребывания в городе он провел два раунда переговоров с главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами и встретился с министром иностранных дел страны Хосейном Амиром Абдоллахияном. В субботу состоялись переговоры Гросси с президентом республики Эбрахимом Раиси. На встрече руководитель агентства выразил удовлетворение выработанными во время визита совместными мерами, которые, по его словам, предполагают налаживание сотрудничества между исламской республикой и МАГАТЭ.

Согласно опубликованному 4 марта по итогам визита совместному заявлению МАГАТЭ и ОАЭИ, Иран намерен позволить агентству осуществлять деятельность по проверке и мониторингу, а также предоставить доступ к трем ядерным объектам. В документе указывалось, что стороны договорились взаимодействовать, исходя из "прав и обязанностей" республики и компетенций агентства.

В тот же день на пресс-конференции в Вене Гросси ответил утвердительно на вопрос журналистов о готовности Ирана установить камеры и другое оборудование для мониторинга ядерных объектов. Однако в воскресенье официальный представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди в комментарии агентству ИРНА опроверг это заявление Гросси и подчеркнул, что вопрос установки новых камер наблюдения на иранских ядерных объектах не обсуждался в ходе визита главы МАГАТЭ в Тегеран.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий с целью преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.