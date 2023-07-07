Глава МАГАТЭ намерен усилить сотрудничество с Ираном

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил желание усилить сотрудничество с Ираном на более высоком уровне, сообщает Trend.

Гросси отметил, что в настоящее время усилия по Соглашению о гарантиях странам-членам Договора о нераспространении ядерного оружия (СВПД) заморожены, и особых прогрессов не происходит. Сотрудничество с Ираном продолжается, но не на том уровне, который он хотел бы видеть. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что выразил соответствующую позицию иранской стороне.

Гросси напомнил, что в марте он посетил Иран, и в совместном заявлении были достигнуты соглашения о некоторых мерах. Однако реализация этих договоренностей продвигается очень медленно. Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ прилагает усилия для ускорения выполнения соглашений с целью предотвращения нарастания напряженности в этом регионе мира.