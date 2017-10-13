Иран заявил о готовности дать адекватный ответ на любые угрозы США в адрес ВС страны

13 октября 2017 20:45 (UTC+04:00)

Иран готов дать решительный и адекватный ответ на любые шаги администрации США против Вооруженных сил Исламской Республики, в том числе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), заявил в пятницу официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen,.

"Любой шаг против Вооруженных сил Ирана, в том числе КСИР, встретит решительный и адекватный ответ", - сказал Гасеми.

Кроме того, говоря об иранской ядерной сделке, он заявил, что США своими действиями продемонстрировали, что "не уважают дух ядерного соглашения", заключенного между Ираном и "шестеркой". При этом представитель МИД отметил, что "ракетная программа Ирана сыграла ключевую роль в сохранении региональной стабильности". Тегеран "решительно намерен развивать свою обороноспособность", добавил дипломат.

Президент США Дональд Трамп в пятницу выступит с изложением новой стратегии Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять дестабилизирующему влиянию Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на КСИР.

Azernews Newspaper
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