Иран надеется, что конгресс нацдиалога поможет урегулировать конфликт в Сирии

10 января 2018 19:00 (UTC+04:00)

Тегеран надеется, что конгресс национального диалога Сирии в Сочи поможет найти политическое урегулирование конфликта в Сирии, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на переговорах с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, передает РИА Новости.

"Мы привержены сотрудничеству с вами, с нашими турецкими друзьями (чтобы – ред.) двигаться вместе в одном направлении с тем, чтобы конгресс, который пройдет в Сочи, - на нем будет найден путь к политическому урегулированию сирийского кризиса", - сказал Зариф.

По его словам, конгресс нацдиалога в Сочи является важной помощью "тенденциям ООН в Женеве для того, чтобы достичь устойчивого мира".

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Azernews Newspaper
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