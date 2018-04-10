МИД Ирана: Тегеран и Москву связывают отношения самого высокого уровня

Иран и Россию связывают двусторонние отношения самого высокого уровня. Об этом заявил во вторник специальный советник по политическим вопросам главы МИД Ирана Хосейн Джабери Ансари, принимая во вторник в Тегеране спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, передает ТАСС.

"Наш регион [Ближнего Востока] находится в процессе постоянных перемен, - цитирует Ансари агентство IRNA. - Складывающиеся условия диктуют необходимость координации усилий Ирана и России".

Со своей стороны, Лаврентьев, отмечает IRNA, указал на каждодневные изменения в Сирии: как позитивные, так и вызывающие озабоченность. Совсем недавно президенты РФ и ИРИ встречались в Анкаре, но с того времени появились разные вопросы, которые необходимо принимать во внимание.

Ранее во вторник Лаврентьев обсудил с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана адмиралом Али Шамхани развитие событий в Сирии.

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