Иранский МИД назвал вмешательством в дела Ирана заявления госсекретаря США

23 июля 2018 13:38 (UTC+04:00)

МИД Ирана заявил, что высказывания госсекретаря США Майка Помпео, сравнившего иранское правительство с мафией, представляют собой вмешательство в государственные дела Тегерана, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя ведомства Бахрама Касеми, передает РИА Новости.

"Речь Помпео в воскресенье представляет собой явное вмешательство в государственные дела Ирана… такая политика объединит иранцев, они справятся со всеми заговорами против страны", — сказал он.

Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье подверг жесткой критике внутреннюю и внешнюю политику Ирана. В своей речи он сравнил иранское правительство с мафией и отметил, что "их деятельность привела к тому, что простые иранцы не могут найти работу".

Администрация действующего президента США Дональда Трампа проводит жесткий курс в отношении Ирана. Так, ранее США вышли из "ядерного соглашения" с Ираном несмотря на то, что европейские участники этого соглашения, а также Россия и Китай были против такого шага и остались в числе участников сделки. Кроме того, США регулярно вводят санкции против властей Ирана и компаний страны.

Официально в Вашингтоне заявляют, что не намерены добиваться "смены режима" в Иране, но рассчитывают, что власти страны и народ Ирана сделают "правильный выбор". Также США выступали в поддержку протестующих в Иране в 2018 году.

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