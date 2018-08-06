Рухани счел бессмысленной идею США о переговорах с Ираном на фоне восстановления санкций

6 августа 2018 22:40 (UTC+04:00)

Президент Ирана Хасан Рухани заявил в понедельник, что считает бессмысленной идею Вашингтона о сочетании восстановления санкций против Тегерана и старта диалога по вызывающим недовольство США вопросам, передает Интерфакс.

По сообщению западных СМИ, в ходе выступления президент заявил, что сочетание этих двух действий "совершенно бессмысленно".

Ранее в Тегеране неоднократно заявляли, что любой переговорный процесс между Тегераном и Вашингтоном может начаться только после возвращения США в ядерную сделку с Ираном. "Уважение великой иранской нации (со стороны Вашингтона - ИФ), прекращение злонамеренных действий и возвращение США в ядерную сделку (...) Это на сегодняшний день может открыть тернистый путь (к переговорам - ИФ)", - заявлял советник президента Ирана Хамид Абуталеби.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана. После этого иранская сторона заявляла, что согласна остаться в СВПД только в том случае, если остальные партнеры, без США, смогут обеспечить выполнение всех обязательств по соглашению, в частности, в сфере экономики. В иранском руководстве предупреждали, что если соблюдение параметров СВПД станет невыгодным, Тегеран выйдет из соглашения.

Первая часть ограничительных мер США против Тегерана будет восстановлена во вторник, 7 августа, в 00:01 по летнему восточному времени. Санкции коснутся автомобильного сектора Ирана, а также торговли золотом и другими металлами.

Второй блок антииранских санкций должен вступить в силу до 4 ноября. Эти ограничительные меры будут касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана.

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