Духовный лидер Ирана: Этот шаг Великобритании не останется без ответа

БАКУ/Trend/ - Иран не оставит без ответа задержание нефтяного танкера.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Он добавил, что Британия занимается пиратством, крадет судно Ирана и пытается легитимировать этот свой поступок.

Напомним, что четвертого июля в Гибралтарском проливе британский флот задержал нефтяной танкер, принадлежащий Ирану.

Власти Гибралтара сообщили, что танкер следовал в Сирию и был задержан из-за нарушения санкций, введенных ЕС по отношению к САР.

(Автор: Эльнур Багышов Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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