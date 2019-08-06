Иран презентовал свои новые управляемые ракеты (ФOTO)

6 августа 2019 17:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Иран представил управляемые ракеты "Ясин", "Балабан", а также бомбу с точечным наведением "Каим" отечественного производства.

Министр обороны Ирана Амир Хатеми, выступив на презентации, акцентировал внимание на характеристиках новых вооружений..

По его словам, ракета «Балабан» снабжена складывающимися крыльями для увеличения дальности, а также навигационной системой. Ракета "Ясин" является управляемой ракетой и имеет дальность полета 50 км. По словам министра, "Ясин" может быть установлен как на БПЛА (беспилотный летательный аппарат), так и на управляемый аппарат.

"Оптическая бомба "Каим" может быть установлена на БПЛА Shahed 129, Hemase, Mohajer 6, а также на вертолеты и истребители. Эти бомбы могут применяться как для уничтожения укреплений, так и живой силы противника", - отметил Хатеми.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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