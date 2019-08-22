Иран в ближайшие дни может освободить танкер Stena Impero

22 августа 2019 22:18 (UTC+04:00)

МИД Швеции получил ясный сигнал о том, что принадлежащий шведской компании Stena Bulk нефтяной танкер Stena Impero, задержанный 19 июля Ираном в Ормузском проливе, вскоре будет освобожден. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал SVT со ссылкой на источник, осведомленный о переговорах, которые состоялись во вторник в Стокгольме между министром иностранных дел Маргот Валльстрём и ее иранским коллегой Джавадом Зарифом.

"Министерство иностранных дел получило очень серьезный сигнал. После переговоров возникло впечатление, что скоро что-то произойдет", - рассказал источник.

Как ожидается, судно и команду освободят в течение ближайших нескольких дней, отмечает телеканал.

В среду Зариф сообщил, что Тегеран заинтересован в том, чтобы ускорить освобождение Stena Impero. Он подчеркнул, что судно нарушило международные правила судоходства, поэтому должен состояться судебный процесс. Он также выразил сочувствие команде Stena Impero.

Как сообщило 19 июля агентство IRNA, танкер Stena Impero под британским флагом был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, судно было задержано "в связи с нарушением международных правил" и сопровождено до берега для проверки. Позднее власти исламской республики заявили, что танкер был вовлечен в инцидент с иранским рыболовецким судном.

Все 23 члена экипажа находятся в порту Бендер-Аббас и не будут отпущены до окончания расследования.

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