Минфин США внес в санкционный список иранский танкер Adrian Darya 1

31 августа 2019 03:15 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты внесли в свои санкционные списки иранский танкер Adrian Darya 1, который был ранее задержан, а затем освобожден властями Гибралтара. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в пятницу заявлении американского министерства финансов.

В санкционный список был внесен также капитан этого судна. Как отмечает ведомство, танкер перевозил 2,1 млрд баррелей иранской нефти, "от чего в результате извлекали пользу силы специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР)".

"Такие суда, как Adrian Darya 1, позволяют силам "Аль-Кудс" КСИР перевозить значительные объемы нефти, которую они пытаются скрыть и продавать нелегально, чтобы финансировать враждебную деятельность режима и продвигать терроризм", - заявила заместитель министра финансов США Сигал Манделкер.

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