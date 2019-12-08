В Иране 15,5 тысячи человек зарегистрировались кандидатами в парламент

8 декабря 2019 16:00 (UTC+04:00)

Более 15,5 тысячи человек зарегистрировались в качестве кандидатов для участия в парламентских выборах в Иране, которые пройдут в феврале 2020 года, следует из сообщения на сайте МВД страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Как мы и прогнозировали, общее число зарегистрировавшихся составило 15 618 человек", - сообщил замглавы штаба по проведению выборов в Иране Джамаль Ареф, добавив, что их число может превысить 16 тысяч.

По его словам, из общего числа зарегистрировавшихся для участия в выборах 88% составляют мужчины, 12% - женщины.

Регистрация участников стартовала 1 декабря и продлилась семь дней, завершившись 7 декабря. После завершения регистрации кандидаты будут утверждаться Советом по охране конституции, который рассмотрит всех участников на предмет соответствия конституционным нормам.

Выборы в однопалатный парламент Ирана, состоящий из 290 депутатских кресел, проходят раз в четыре года и запланированы на 21 февраля 2020 года.

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