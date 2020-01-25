Глава МИД Ирана не исключил переговоров с США

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф не исключает возможность проведения переговоров с США даже после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, если Вашингтон изменит курс и снимет санкции в отношении Тегерана. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает немецкий журнал Spiegel.

"Нет, я никогда не исключаю возможность того, что люди изменят свой подход и признают реальность. Для нас не важно, кто сидит в Белом доме. Важно, как они себя ведут. Администрация Трампа может исправить свое прошлое, снять санкции и вернуться за стол переговоров. Мы до сих пор находимся за столом переговоров. Это они ушли", - сказал Зариф в интервью изданию, отвечая на вопрос, исключает ли он возможность переговоров с США после убийства Сулеймани.

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