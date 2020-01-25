Джавад Зариф: Европейцы не провели ни одной транзакции через INSTEX

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что европейские страны пока не провели ни одной транзакции через созданный ими специальный механизм ЕС по торговле с Ираном (INSTEX), но говорить о смерти соглашения по иранской ядерной программе пока нельзя.

"INSTEX, по сути, – бухгалтерская компания. Больше чем через полтора года после того, как США вышли из СВПД, европейцам не удалось провести ни одну транзакцию", - сказал Зариф в интервью немецкому журналу Spiegel, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

При этом "смерть" соглашения по иранской ядерной программе глава иранского МИД признавать отказался. Отвечая на вопрос, мертва ли ядерная сделка, он сказал: "Нет. Важной частью соглашения являются инспекции и прозрачность в отношении деятельности Ирана, и они до сих пор происходят. ЕС не выполняет часть соглашения, и Иран не выполняет часть, но это не значит, что оно (соглашение) мертво".

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