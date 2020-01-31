Иранский МИД назвал бессмысленными санкции США против Организации по атомной энергии Ирана

Новые санкции США против Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) и ее главы Али Акбара Салехи бессмысленны и никак не повлияют на ядерную программу республики. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Санкции против Салехи говорят об отчаянии США и никак не повлияют на развитие мирной атомной программы Ирана", - цитирует его пресс-служба иранского МИД. Он добавил, что, "вероятно, такие действия Вашингтона продиктованы желанием отвлечь внимание от импичмента президента Дональда Трампа и скорого провала "сделки века".

В четверг Минфин США объявил о введении новых санкций против ОАЭИ и ее главы. Как утверждал спецпредставитель Соединенных Штатов по Ирану Брайан Хук, организация сыграла важную роль в нарушении Тегераном ключевых обязательств в рамках ядерной сделки, заключенной в 2015 году.

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