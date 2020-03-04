Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию в Идлибе

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в Идлибе и сирийское урегулирование. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило иранское внешнеполитическое ведомство.

"Главы МИД Ирана и России в ходе телефонного разговора обменялись мнениями относительно коронавируса, двусторонних экономических связей, текущей обстановки в сирийском Идлибе и обсудили астанинский процесс", - сообщил МИД Ирана в своем Telegram-канале.

Разговор министров состоялся накануне встречи президентов России и Турции (вместе с Ираном - стран-гарантов астанинского процесса по Сирии) Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Москве, в ходе которой планируется обсудить проблематику сирийского урегулирования с учетом обострения ситуации в Идлибе.