Мохсени-Эжеи заменил Эбрахима Раиси в судебной власти Ирана

Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи назначил Голямхоссейна Мохсени-Эжеи главой судебной власти, передает Trend со ссылкой на IRNA.

При этом аятолла Хаменеи подчеркнул необходимость уделять серьезное внимание миссиям судебной системы в конституции, а также продолжать трансформационный подход и внедрять существующий документ о преобразованиях, «расширять новые технологии в судебной системе», «назначать эффективные и джихадистские силы». Лидер также выразили свои ожидания от услуг честных судей.

Голямхоссейна Мохсени-Эжеи закончил ряд специализированных учебных заведений системы министерства безопасности. Имеет степень магистра по международному праву.

Ранее он занимал пост первого заместителя судебной власти Исламской Республики Иран.

Напомним, 18 июня прошли 13-е президентские выборы Ирана. Согласно окончательным официальным данным, на выборах глава судебной власти Ирана Эбрахим Раиси набрал более 62% голосов – 17,9 миллиона из 28,6 миллиона и обеспечил себе победу на выборах. Все конкуренты Раиси признали его победу на выборах.