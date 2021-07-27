Глава кубинского института по производству вакцины от коронавируса встретился с Зарифом

Директор кубинского института по производству вакцины Finlain от коронавируса вечером встретился в Тегеране с министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом, передает Trend со ссылкой на IRNA.

В ходе встречи министр иностранных дел Ирана сказал, что сотрудничество между Ираном и Кубой в области биотехнологий и генной инженерии имеет особое значение.

Кубинская сторона, в свою очередь, проинформировал иранского министра о сотрудничестве между производителями вакцин двух стран по производству совместной вакцины против COVID-19.

Он приветствовал усилия Министерства иностранных дел Ирана по ускорению реализации проекта.