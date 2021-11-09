Иран призвал к нормализации торговых отношений с Тегераном на переговорах в Вене

Политика 9 ноября 2021 05:51 (UTC+04:00)
Иран призвал к нормализации торговых отношений с Тегераном на переговорах в Вене

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил в понедельник, что нормализация торговых отношений с Ираном является одним из обязательств, взятых на себя другими сторонами в рамках СВПД, которые должны быть полностью выполнены на переговорах в Вене, сообщает Trend со ссылкой на IRNA.

Об этом Амир Абдоллахиян сказал во время телефонного разговора со своей британской коллегой Лиз Трасс.

По его словам, основная часть торговых соглашений между Ираном и Великобританией еще не реализована, добавив, что для ускорения финансовых обменов между двумя странами требуются дальнейшие усилия со стороны Лондона.

Об этом Амир Абдоллахиян сказал во время телефонного разговора со своим британским коллегой Лиз Трасс.

По его словам, основная часть торговых соглашений между Ираном и Великобританией еще не реализована, добавив, что для ускорения финансовых обменов между двумя странами требуются дальнейшие усилия со стороны Лондона.

Ссылаясь на старый долг Великобритании перед Ираном, министр иностранных дел Ирана сказал, что иранский народ имеет право просить Великобританию выплатить долг, и Лондон должен незамедлительно действовать в этом отношении.

Амир Абдоллахиян возложил на США ответственность за текущую ситуацию с СВПД и сказал, что некоторые другие участники сделки усугубили ситуацию своей безответственностью и молчанием по отношению к мерам США.

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