Иран и Кыргызстан обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

На полях делийского регионального диалога по вопросам безопасности в Афганистане состоялась встреча между секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и секретарем кыргызского Совета безопасности Маратом Иманкуловым.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Шамхани заявил, что Иран может и намерен использовать свои возможности для развития и роста региона.

"Иран и Кыргызстан могут сотрудничать в научной, технической и транзитной областях", - отметил Шамхани.

Ссылаясь на события в Афганистане и план Запада по дестабилизации региона, он подчеркнул необходимость участия всех стран региона в оказании помощи афганскому народу и решению проблем, связанных с отсутствием безопасности, и выразил надежду, что две страны смогут и дальше сотрудничать по этому вопросу.