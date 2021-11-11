Патрушев обсудил вопросы сотрудничества с секретарем ВС нацбезопасности Ирана

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провел в четверг встречу с секретарем высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в Нью-Дели на полях регионального диалога по вопросам безопасности в Афганистане. Об этом сообщил российским корреспондентам в Нью-Дели пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе встречи прошло обсуждение российско-иранского сотрудничества в сфере безопасности", - сказал Аношин.

В региональном диалоге по вопросам безопасности в Афганистане, который состоялся в Нью-Дели, участвуют Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, которые на встрече в Нью-Дели представили советники по национальной безопасности или секретари советов безопасности. Мероприятие проходит под председательством советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довала.