Иран заинтересован во всестороннем развитии отношений с Пакистаном - Раиси

БАКУ /Trend/ - Иран заинтересован во всестороннем развитии отношений с Пакистаном.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент Ирана Ибрагим Раиси во время встречи с президентом Пакистана Арифом Алви на полях XV саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде.

По словам Раиси, необходимо использовать весь потенциал для развития отношений между двумя странами, так как это идет на благо народов обоих государств.

Ибрагим Раиси добавил, что Иран заинтересован в сотрудничестве в различных сферах - транзита, транспорта, энергетики, туризма.

Во время встречи президент Ариф Алви сказал, что три приграничных рынка важны для увеличения торговли между двумя странами.