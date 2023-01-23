Володин предложил главе Меджлиса Ирана участвовать в конференции по борьбе с терроризмом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил председателя Собрания исламского совета Ирана Мохаммада Багера Галибафа принять участие в конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия, которая пройдет в апреле в Москве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы ожидаем вашего участия в конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. <...> Надеемся, что вы найдете время в своем графике, чтобы в апреле принять участие в этой конференции в Москве", - отметил Володин в ходе встречи с Галибафом в Тегеране в понедельник. Спикер Госдумы напомнил, что в конференции также ожидается участие Китая, Пакистана, Турции.

Он добавил, что отношения между Россией и Ираном развиваются "по всему периметру", парламентам обеих стран "крайне важно искать все новые и новые форматы сотрудничества, углублять взаимодействия в рамках парламентских коммуникаций". "2023 год очень напряженный, насыщенный событиями в рамках нашей совместной повестки, поэтому, надеюсь, что мы пройдем этот путь, чаще встречаясь, обсуждая вопросы, и самое главное - принимая решения в интересах наших граждан и стран", - подчеркнул Володин.

В свою очередь Галибаф подтвердил свое участие в конференции.

Спикер Госдумы находится в столице Ирана с официальным визитом, в рамках которого проходит в том числе третье заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и парламентом Ирана. Предыдущее заседание комиссии прошло в январе 2020 года.