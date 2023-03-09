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США заявили, что прием Бразилией военных кораблей Ирана подает "неверный сигнал"

Политика Материалы 9 марта 2023 09:53 (UTC +04:00)
США заявили, что прием Бразилией военных кораблей Ирана подает "неверный сигнал"

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Администрация США утверждает, что решение Бразилии разрешить военным кораблям Ирана заход в порт Рио-де-Жанейро подает "неверный сигнал", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Прием иранских военных кораблей <...> посылает неверный сигнал, [сигнал] не в том направлении. Мы всегда будем очень четко давать это понять", - заявила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя решения Бразилии.

"Однако, как вы знаете, Бразилия является суверенной страной, ей дозволено принимать собственные решения относительно того, как взаимодействовать с [каким бы то ни было] другим государством", - сказала официальный представитель президента США.

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