РФ намерена укрепить отношения с Ираном, Турцией, Саудовской Аравией, Египтом и Сирией

Россия намерена уделять приоритетное внимание развитию взаимодействия с Ираном, Турцией, Саудовской Аравией, Египтом, а также поддержке Сирии. Об этом говорится в новой Концепции внешней политики РФ, утвержденной в пятницу указом президента Владимира Путина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Российская Федерация намерена уделять приоритетное внимание: развитию всеобъемлющего и доверительного взаимодействия с Исламской Республикой Иран, всесторонней поддержке Сирийской Арабской Республики, а также углублению многопланового обоюдовыгодного партнерства с Турецкой Республикой, Королевством Саудовская Аравия, Арабской Республикой Египет и другими государствами - членами Организации исламского сотрудничества с учетом степени их суверенности и конструктивности проводимой ими политики в отношении Российской Федерации", - говорится в документе.

Там подчеркивается, что все более востребованными и надежными партнерами России в вопросах обеспечения безопасности, стабильности, решения экономических проблем на глобальном и региональном уровнях "становятся государства дружественной исламской цивилизации, перед которой в реалиях многополярного мира открываются широкие перспективы становления в качестве самостоятельного центра мирового развития". В этой связи РФ стремится укреплять всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество с государствами Организации исламского сотрудничества, "уважая их общественно-политические уклады и традиционные духовно-нравственные ценности".

Москва будет уделять внимание формированию на Ближнем Востоке и в Северной Африке "устойчивой всеобъемлющей архитектуры региональной безопасности и сотрудничества на основе объединения потенциалов всех государств и межгосударственных объединений регионов, включая Лигу арабских государств и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива".

Российская сторона намерена активно сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами в целях воплощения предложений РФ по обеспечению коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Москва рассматривает реализацию этой инициативы "в качестве важного шага на пути к устойчивой и всеобъемлющей нормализации ситуации в Ближневосточном регионе".

В тексте отмечается, что РФ стремится продвигать межрелигиозный и межкультурный диалог, а также способствовать консолидации усилий по защите традиционных ценностей и борьбе с исламофобией. Москва будет уделять внимание сглаживанию противоречий между странами Организации исламского сотрудничества и их соседями, а также содействовать урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Южной, Юго-Восточной Азии. Кроме этого РФ видит необходимость в задействовании экономического потенциала стран региона "в целях формирования Большого Евразийского партнерства".

Россия намерена уделять внимание поддержке интеграционных процессов в рамках объединений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке и в Латинской Америке.

"В целях содействия адаптации мироустройства к реалиям многополярного мира Российская Федерация намерена уделять приоритетное внимание поддержке региональной и субрегиональной интеграции в рамках дружественных многосторонних институтов, диалоговых площадок и региональных объединений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке", - говорится в документе.

РФ будет противодействовать попыткам расшатать созданную вокруг АСЕАН систему в сфере безопасности и развития, основанную на равноправии.