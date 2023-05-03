Президент Ирана прибыл в Сирию с первым за 13 лет визитом

Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл с визитом в Сирию. Об этом сообщило в среду утром сирийское агентство SANA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, Раиси сопровождает большая делегация, в том числе главы МИД и Минобороны Хосейн Амир Абдоллахиян и Мохаммад Реза Аштияни, а также министр нефти Джавад Оуджи.

Это первый визит президента исламской республики в Сирию за 13 лет.

Как заявил во вторник глава пресс-службы правительства Ирана Али Бахадори Джахроми, основное внимание на переговорах будет сосредоточено на торгово-экономическом сотрудничестве. 28 апреля сирийская газета El Watan со ссылкой на правительственный источник сообщила, что Раиси и сирийский президент Башар Асад проведут 3-4 мая в Дамаске переговоры, посвященные укреплению двустороннего стратегического сотрудничества, в частности в сфере экономики. По данным издания, в ходе визита иранского политика будет подписан большой пакет документов.