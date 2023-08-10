Посла Великобритании вызвали в МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране Саймона Шерклиффа, чтобы выразить решительный протест в связи с его высказываниями.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

Министерство иностранных дел Ирана заявило решительный протест против его высказываний, которые были сделаны вне рамок дипломатических правил.

Генеральный директор по делам Западной Европы МИД Ирана подчеркнул послу Великобритании, что "непродуманные, безответственные и выходящие за рамки дипломатических норм действия являются явными примерами вмешательства во внутренние дела и неприемлемы".

Иранский дипломат также указал на деструктивные действия некоторых базирующихся в Лондоне СМИ против Исламской Республики Иран под предлогом свободы слова, сказав Шерклиффу, что Великобритания, с ее не очень хорошим послужным списком поведения по отношению к иранскому народу, не в состоянии комментировать действия Ирана.

Посол Великобритании, со своей стороны, подтвердил решимость своего правительства сохранять уважительные отношения с Исламской Республикой Иран.