Президент Ирана посетит с официальным визитом Пакистан

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Эбрахим Раиси посетит с официальным визитом Пакистан 22-24 апреля. Об этом сообщил МИД Пакистана, передает Trend.

Раиси будет сопровождать высокопоставленная делегация, включая главу МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна и других членов правительства, а также представителей бизнеса.

В ходе визита президент Ирана встретится с президентом Пакистана Асифом Али Зардари и премьер-министром Шахбазом Шарифом.

По данным пакистанского МИД, в ходе визита будут обсуждаться укрепление иранско-пакистанских связей и развитие сотрудничества в сферах торговли, связи, энергетики, сельского хозяйства.