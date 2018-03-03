В Иране обнаружен черный ящик разбившегося самолета компании Aseman Airlines

3 марта 2018 20:52 (UTC+04:00)

Поисковые бригады обнаружили черный ящик на месте крушения в Иране пассажирского самолета ATR-72 компании Aseman Airlines. Об этом в субботу сообщило агентство Tasnim со ссылкой на заместителя главы местного штаба по кризисным ситуациям, передает ТАСС.

По его данным, в ходе поисков также были найдены тела нескольких жертв.

Самолет, выполнявший рейс из Тегерана в Ясудж, разбился 18 февраля в районе горы Дена (горная система Загрос) в провинции Исфахан. На борту находились 60 пассажиров и шесть членов экипажа. По данным Tasnim, выживших в результате крушения нет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Нетаньяху назвал угрозу Ирана главной темой переговоров с Трампом
Израиль 3 марта 23:51
Посол Ирана в РФ заявил, что страны продолжат сотрудничество в военно-технической сфере
Политика 3 марта 14:24
Иран и Туркменистан намерены укреплять деловые отношения
Бизнес 2 марта 17:26
Прикаспийские страны согласовали проект Конвенции о правовом статусе Каспия
Политика 2 марта 15:44
Лавров и Зариф обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Политика 2 марта 11:22
Иран ввел новые ограничения на использования доллара в стране
Бизнес 2 марта 10:01
В России выступили за продление моратория на вылов осетра на Каспии
Россия 2 марта 09:50
Президент Ирана посетит Азербайджан в конце марта
Политика 1 марта 17:52
ЕС и США собираются обсудить ядерную сделку с Ираном
Ядерная программа 1 марта 12:20
Туркменистан заинтересован в продолжении сотрудничества с иранскими предпринимателями
Бизнес 1 марта 11:15
Могерини направила письма главам МИД РФ, Турции и Ирана по ситуации в Сирии
Европа 28 февраля 16:54
Глава МИД Ирака: Багдад может помочь в нормализации отношений Ирана и Саудовской Аравии
Политика 28 февраля 14:31
СМИ: Иран создал новую военную базу недалеко от Дамаска
Политика 28 февраля 12:00
Париж обеспокоен ракетной программой Ирана
Европа 27 февраля 17:29
Лавров: Пересматривать иранскую ядерную сделку будет крайне опасно
Россия 27 февраля 17:16
Анкара ведет консультации к встрече глав МИД России, Турции и Ирана
Турция 27 февраля 12:24
ЕС призовет Россию, Иран и Турцию добиваться выполнения резолюции по Сирии
Европа 26 февраля 19:43
Иран надеется на реализацию резолюции ООН о прекращении огня в Сирии - МИД
Политика 26 февраля 14:32