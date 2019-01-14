СМИ: Спасатели извлекли девять тел погибших из-под обломков упавшего в Иране самолета

14 января 2019 14:15 (UTC+04:00)

Спасательные службы извлекли девять тел погибших из-под обломков потерпевшего в понедельник утром в Иране крушения грузового самолета. Об этом сообщает агентство Fars, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Среди погибших одна женщина. Продолжаются поиски останков еще шести человек, находившихся на борту самолета. Также сообщается, что спасатели обнаружили черный ящик и передали его специалистам для расшифровки.

Грузовой самолет Boeing 707, следовавший в понедельник из Бишкека в аэропорт Пайям (город Кередж в 40 км от Тегерана, Иран), потерпел крушение при посадке. Пилоты по ошибке начали приземление в другом аэропорту Кереджа и не успели посадить машину в пределах взлетно-посадочной полосы. Самолет врезался в стену аэропорта и выкатился в зону жилых построек. По предварительным данным, на борту было 16 человек, по меньшей мере одному из них удалось спастись.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Иране 15 человек погибли при крушении грузового самолета
Общество 14:35
В иранском парламенте сообщили о продаже 5 млн. баррелей нефти и газовых конденсатов на бирже
Экономика 13:20
Ирак стремится к дальнейшему развитию отношений с Ираном
Политика 13:17
В пригороде Тегерана разбился грузовой самолет (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 10:38
Азербайджан может наладить поставки солнечных панелей в Германию
Энергетика 09:14
Главы МИД Ирака и Ирана обсудили возвращение Сирии в ЛАГ
Арабские страны 13 января 23:24
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: В ближайшем будущем в Азербайджане не останется ни одного города, где не будет самого современного медицинского центра
Политика 15:51
ЕБРР назначил регионального директора по Южному Кавказу
Финансы 15:51
Турция не боится угроз США – глава МИД
Турция 15:47
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан - одна из стран в мире, выделяющаяся успешным решением экономических, социальных и всех других вопросов
Политика 15:44
В Баку покажут оперу "Интизар"
Культура 15:36
Лавров объявил о начале переговоров по проблеме мирного договора с Японией
Россия 15:31
«Узбекнефтегаз» огласил планы по модернизации газотранспортной системы Узбекистана (Эксклюзив)
Энергетика 15:25
Китай изучает целесообразность создания научной базы на Луне
Китай 15:25
Turkish Airlines в 2018 году перевезла более 75 млн пассажиров
Бизнес 15:25