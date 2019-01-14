СМИ: Спасатели извлекли девять тел погибших из-под обломков упавшего в Иране самолета

Спасательные службы извлекли девять тел погибших из-под обломков потерпевшего в понедельник утром в Иране крушения грузового самолета. Об этом сообщает агентство Fars, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Среди погибших одна женщина. Продолжаются поиски останков еще шести человек, находившихся на борту самолета. Также сообщается, что спасатели обнаружили черный ящик и передали его специалистам для расшифровки.

Грузовой самолет Boeing 707, следовавший в понедельник из Бишкека в аэропорт Пайям (город Кередж в 40 км от Тегерана, Иран), потерпел крушение при посадке. Пилоты по ошибке начали приземление в другом аэропорту Кереджа и не успели посадить машину в пределах взлетно-посадочной полосы. Самолет врезался в стену аэропорта и выкатился в зону жилых построек. По предварительным данным, на борту было 16 человек, по меньшей мере одному из них удалось спастись.

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